Il look di Lukaku fa sorridere la moglie di Mertens | “Mi piace il cappellino”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : look Lukaku

Golssip

... il primo con l'assist a Pasalic e il secondo con un destro a giro all'incrocio, quasi in no -,... Conte, mani sullo scudetto 09/03/2021 A 08:23 Serie A Inter - Atalanta, le pagelle:non ...6 Eriksen : p erde tanti palloni, ma ne dà due giusti: il secondo vale il 2 - 0 ed è un lancio no -non facile. 5,5 Perisic : non la migliore delle interpretazioni. Rincorre Hernani. 7: ...La scritta sul cappellino di Lukaku fa sorridere la moglie di Mertens ... Per il ritorno ad Appiano Gentile ha scelto un look street style con cappellino e camicia a quadri. E arriva il commento di ...L’attesa sta per finire. L’Inter oggi cambierà totalmente look, lanciando il nuovo logo e cambiando anche denominazione: I ed M, come Inter e Milano. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuov ...