Hyle Capital Partners entra nel capitale di Manuzzi (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Hyle Capital Partners, attraverso il proprio fondo “Finance for Food One”, è entrato nel Capitale di Manuzzi, uno dei principali operatori italiani attivi nel mondo della frutta secca. L’obiettivo è quello di affiancare i due fondatori, Aurelio Manuzzi e Fabio Barbieri in un progetto di sviluppo e managerializzazione. “Il progetto di sviluppo di Manuzzi con il supporto di Hyle e la spinta di una rinnovata organizzazione commerciale prevede una decisa accelerazione della crescita sul mercato e il conseguente rafforzamento della posizione di Manuzzi all’interno delle maggiori catene della GDO in Italia, con la previsione di raddoppiare il fatturato dell’azienda nell’arco dei prossimi 5 anni”, si legge in ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) –, attraverso il proprio fondo “Finance for Food One”, èto nele di, uno dei principali operatori italiani attivi nel mondo della frutta secca. L’obiettivo è quello di affiancare i due fondatori, Aurelioe Fabio Barbieri in un progetto di sviluppo e managerializzazione. “Il progetto di sviluppo dicon il supporto die la spinta di una rinnovata organizzazione commerciale prevede una decisa accelerazione della crescita sul mercato e il conseguente rafforzamento della posizione diall’interno delle maggiori catene della GDO in Italia, con la previsione di raddoppiare il fatturato dell’azienda nell’arco dei prossimi 5 anni”, si legge in ...

