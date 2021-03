H&M sceglie materiali ecologici per le nuove collezioni (Di mercoledì 31 marzo 2021) Negli USA e in Canada arriva una linea di vestiti e accessori di H&M chiamata Innovation Stories con l’uso di materiali e tecnologie sostenibili La catena globale di abbigliamento H&M ha annunciato un nuovo progetto che prenderà vita negli Stati Uniti e in Canada: una linea di vestiti e accessori, chiamata “Innovation Stories“, che prevede il… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Negli USA e in Canada arriva una linea di vestiti e accessori di H&M chiamata Innovation Stories con l’uso die tecnologie sostenibili La catena globale di abbigliamento H&M ha annunciato un nuovo progetto che prenderà vita negli Stati Uniti e in Canada: una linea di vestiti e accessori, chiamata “Innovation Stories“, che prevede il… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

gennaromigliore : I rider di #JustEat diventano lavoratori dipendenti e saranno assunti con contratto nazionale della logistica. Oltr… - borghi_claudio : @valenti23188289 Mannaggia... Journal of Clinical Epidemiology... Primo quartile. 203 h index. Chissà Gimbe come è… - fabfazio : Questa sera potremo apprezzare l’intelligenza, l’eleganza e lo stile di #EnricoVaime rivedendolo in un’intervista a… - senigalliameteo : SenigalliaMeteo ?? 6h | Meteo attuale Vento: 7.9 km/h SSO Temperatura: 8.8 °C Umidità: 80 % Pressione: 1026.8 hPa P… - MeteoPalestrina : Palestrina (RM) ?? 6h | Meteo attuale Vento: 4.7 km/h ESE Raffica: 11.9 km/h Temperatura: 13.9 °C Umidità: 49 % Pre… -