Emilio Estevez: "Stephen King mi chiede se l'ho perdonato per Brivido" (Di mercoledì 31 marzo 2021) Emilio Estevez ha affermato di essersi pentito di aver preso parte a Brivido, film scritto e diretto nel 1986 da Stephen King e basato su un suo racconto breve In occasione di un'intervista con Vanity Fair, Emilio Estevez ha risposto a una domanda su Brivido, film scritto e diretto da Stephen King, e ha dichiarato di essersi pentito di aver recitato in quel progetto. Recitare in un film tratto da un racconto o un romanzo scritto da Stephen King non è cosa da tutti i giorni. Eppure, Emilio Estevez la pensa diversamente. In occasione di una recente intervista, l'attore si è soffermato sulla sua collaborazione con King in ...

