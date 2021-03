“E porca miseria!”. I soliti ignoti, il concorrente sbotta in diretta e Amadeus reagisce ‘così’: “Adesso però…” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Una grande serata ai soliti ignoti, il game show condotto da Amadeus, in onda su Rai1. Ospite-detective del giorno, l’attore Giovanni Scifoni, che dal terzo episodio sarà un frate nella serie tv Leonardo. Come ogni sera, si gioca per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l’Autismo. L’indagine di Scifoni inizia in salita. L’attore romano sbaglia le prime tre identità, ma è l’ignoto numero tre che gli dà da pensare. “Ha detto che ‘spesso bisogna tagliare’. E se non cucina verdure grigliate cosa fa? – si chiede Scifoni -. Adesso ci penserò tutto il tempo”. Il gioco continua. Un nuovo ignoto sta per rivelare i suoi indizi, quando l’attore interrompe la consuetudinaria procedura. “Adesso ho capito – esclama – ho capito cosa fa l’ignoto numero tre. Continuavo a pensarci. Bisogna spesso ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Una grande serata ai, il game show condotto da, in onda su Rai1. Ospite-detective del giorno, l’attore Giovanni Scifoni, che dal terzo episodio sarà un frate nella serie tv Leonardo. Come ogni sera, si gioca per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l’Autismo. L’indagine di Scifoni inizia in salita. L’attore romano sbaglia le prime tre identità, ma è l’ignoto numero tre che gli dà da pensare. “Ha detto che ‘spesso bisogna tagliare’. E se non cucina verdure grigliate cosa fa? – si chiede Scifoni -.ci penserò tutto il tempo”. Il gioco continua. Un nuovo ignoto sta per rivelare i suoi indizi, quando l’attore interrompe la consuetudinaria procedura. “ho capito – esclama – ho capito cosa fa l’ignoto numero tre. Continuavo a pensarci. Bisogna spesso ...

