Ddl Zan, Fedez attacca Pillon: "La priorità è uno Stato che tuteli la libertà dei nostri figli" (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il senatore leghista Simone Pillon è da sempre ostile al riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso e ora anche all'approvazione di una legge che punta ad inasprire le pene per il reato d'odio e violenza contro gli omosessuali. In questi giorni si discute molto sul ddl Zan, che non riesce ancora ad arrivare in Commissione Giustizia del Senato per la mancata calendarizzazione da parte del presidente Andrea Ostellari (Lega) e dell'ostruzionismo da parte non solo del Carroccio, ma anche di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il blocco del disegno di legge fa esultare proprio Pillon, che in questi giorni ha dedicato molti post sulla sua bacheca Facebook in merito al tema, definendolo "ideologico, inutile e divisivo". Parole che hanno suscitato lo sdegno di molti, tra cui anche alcuni personaggi noti al grande pubblico, come ...

