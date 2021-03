Daydreamer Anticipazioni 1 aprile 2021: Nihat e Mevkibe in crisi, interviene Huma… (Di mercoledì 31 marzo 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 1° aprile 2021, in onda su Canale5. Huma rinnova il look di Mevkibe, preoccupata per il matrimonio con Nihat, mentre Emre prende una decisione sul lavoro. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 31 marzo 2021) Vediamo insieme ledella Puntata didel 1°, in onda su Canale5. Huma rinnova il look di, preoccupata per il matrimonio con, mentre Emre prende una decisione sul lavoro.

Advertising

POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 1° aprile: il bel gesto di Sanem - InformazioneOg : Sanem, sarà il nome delle creme, questo e altro nelle anticipazioni del 31 marzo in Daydreamer. Finalmente dopo tan… - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni: Can è sotto la doccia e Sanem ruba il suo foulard. Lui impazzisce quando non lo trova più… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 31 marzo 2021 - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni 31 marzo 2021: Deren diventa una regina e la 'colpa' è di Sanem! -