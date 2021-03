Covid: Tajani, 'no scelte ideologiche ma pragmatiche, chiudiamo quando serve' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Noi di Fi siamo favorevoli a lasciare le zone gialle senza fare un nuovo decreto, se la situazione migliora. Abbiamo chiesto di fare verifica a metà aprile per valutare l' andamento dei contagi. Per noi sarebbe meglio fare un check a metà mese per vedere qual è la situazione dei contagi, se è negativa è chiaro che non si potrà riaprire e non lo si farà. Più pragmatismo e meno durezza”. A parlare, ospite di 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radiouno, è il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani. “Credo -aggiunge- che la linea della sinistra e del ministro Speranza, che considero una persona perbene, a volte abbia una convinzione quasi ideologica, 'bisogna chiudere tutto'. Io sono più pragmatico: chiudiamo quando serve". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Noi di Fi siamo favorevoli a lasciare le zone gialle senza fare un nuovo decreto, se la situazione migliora. Abbiamo chiesto di fare verifica a metà aprile per valutare l' andamento dei contagi. Per noi sarebbe meglio fare un check a metà mese per vedere qual è la situazione dei contagi, se è negativa è chiaro che non si potrà riaprire e non lo si farà. Più pragmatismo e meno durezza”. A parlare, ospite di 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radiouno, è il coordinatore di Forza Italia, Antonio. “Credo -aggiunge- che la linea della sinistra e del ministro Speranza, che considero una persona perbene, a volte abbia una convinzione quasi ideologica, 'bisogna chiudere tutto'. Io sono più pragmatico:".

