Covid | 241 positivi a Bergamo | in Lombardia oltre 3 900 casi e 100 decessi

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono 241 i nuovial-19 in provincia di, 3.943 ina fronte di 56.747 tamponi effettuati (il 6,9%) secondo i dati diffusi mercoledì 31 marzo. A livello regionale si contano altri 100, mentre i guariti/dimessi sono 4.510. I dati del giorno: – i tamponi effettuati: 56.747 (di cui 37.552 molecolari e 19.195 antigenici) totale complessivo: 8.169.813 – i nuovi: 3.943 (di cui 183 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 608.894 (+4.510), di cui 5.797 dimessi e 603.097 guariti – in terapia intensiva: 863 (+1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 7.033 (-76) – i, totale complessivo: 30.735 (+100) I nuoviper provincia: Milano: 981 di ...

BergamoNews

... 45 in più per le aree non critiche, mentre sono 3 i ricoverati in meno nelle terapie intensive, per un totale di 2.posti letto ad oggi occupati da pazienti. I decessi registrati dall'...Con 19..912,00 euro la società giallorossa stacca nettamente il Milan (14.315.291,95 euro), che ...che riesce a spendere quasi due volte e mezzo in più rispetto all'ultimo anno solare pre -: ...Covid in Lombardia, questi i dati di oggi ... Questo invece il dettaglio relativo ai nuovi casi per provincia: Milano: 981 di cui 393 a Milano città; Bergamo: 241; Brescia: 570; Como: 206; Cremona: ...In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, sono risultate positive ... 897 ) - Milano città +393 (ieri +394) Bergamo +241 (ieri +130) Brescia +570 (ieri +431) Como +206 (ieri ...