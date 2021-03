Cosa ha detto Er Faina ad Aurora Ramazzotti e quello che ci tocca sentire | VIDEO (Di mercoledì 31 marzo 2021) Per chi non lo conoscesse (fortuna sua): è romano, si chiama Damiano Coccia, classe 1988. Sul suo profilo facebook si definisce un comico. Ma non fa ridere. In verità è un operatore ecologico dell’Ama (la municipalizzata che si occupa dei rifiuti a Roma), che ha avuto fortuna grazie ai suoi VIDEO, che possono strappare un sorriso all’inizio. Ma poi no, son solo volgari. E però: la casa editrice Mondadori gli ha dato la dignità di firmare e pubblicare un libro (un libro, avete letto bene!) dal titolo: “A regà Bongiorno”, che è la frase con cui iniziava (e forse lo fa ancora ora) i VIDEO che pubblicava prima su YouTube, poi su Facebook e Instagram. Se Mondadori gli ha conferito la dignità di diventare scrittore (anche se alcuni direbbero che non sa neanche parlare, figuriamoci scrivere), a dargli quella di essere personaggio televisivo è stata Mediaset ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Per chi non lo conoscesse (fortuna sua): è romano, si chiama Damiano Coccia, classe 1988. Sul suo profilo facebook si definisce un comico. Ma non fa ridere. In verità è un operatore ecologico dell’Ama (la municipalizzata che si occupa dei rifiuti a Roma), che ha avuto fortuna grazie ai suoi, che possono strappare un sorriso all’inizio. Ma poi no, son solo volgari. E però: la casa editrice Mondadori gli ha dato la dignità di firmare e pubblicare un libro (un libro, avete letto bene!) dal titolo: “A regà Bongiorno”, che è la frase con cui iniziava (e forse lo fa ancora ora) iche pubblicava prima su YouTube, poi su Facebook e Instagram. Se Mondadori gli ha conferito la dignità di diventare scrittore (anche se alcuni direbbero che non sa neanche parlare, figuriamoci scrivere), a dargli quella di essere personaggio televisivo è stata Mediaset ...

fattoquotidiano : 'DATI COVID FALSATI' L'assessore si dimette, ecco cosa aveva detto nelle intercettazioni - redazioneiene : “Io ho un figlio di tre anni che gioca con le bambole. Questa cosa non desta alcun tipo di turbamento in me. Mio fi… - NicolaPorro : Guardate cosa ha detto il premier #Draghi in conferenza stampa. Ormai è inutile sperare in meno #lockdown da dopo P… - WannaBeImmortal : Non ho il coraggio di ascoltare cosa ha effettivamente detto quell'idiota in tendenza perché già so che mi arrabbie… - Lory02457094 : RT @dany19693: Io di solito non alimento mai polemiche però sinceramente Concetta ha rotto il cazzo anche a me ...a sta cosa che lei non sa… -