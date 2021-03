Cormezz | Demme infortunato | ma dovrebbe recuperare per il Crotone

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 31 marzo 2021)sarà a disposizione di Gattuso per la partita di sabato contro il, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Anche se il tecnico del Napoli dovrà gestirlo in chiave Juventus, visto che è diffidato. “ieri ha fatto lavoro differenziato in palestra e piscina a causa di un’infiammazione al tibiale posteriore alla gamba sinistra. Si tratta di un fastidio che si porta dietro da un paio di settimane,nell’arco di qualche giorno, quindi per la partita contro il. Toccherà a Gattuso, però, gestirlo al meglio in vista della sfida contro la Juventus poiché Diego è anche diffidato”. L'articolo ilNapolista.