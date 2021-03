Contabilità: come verificare la correttezza del codice fiscale nelle fatture da registrare (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’attività contabile richiede particolare attenzione nel rispetto delle normative, al fine di gestire in modo efficiente la fatturazione elettronica. Le fatture digitali, infatti, prevedono una serie di requisiti per essere accettate dal Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, per ottenere la convalida e superare i controlli. In particolare, bisogna verificare una serie di informazioni nelle fatture da registrare, ad esempio controllando l’esattezza del codice fiscale fornito dai clienti privati, in quanto da luglio 2019 sono in vigore i nuovi criteri di accertamento. Capita sempre più spesso infatti che un cliente privato richieda l’emissione di una fattura (e non il semplice scontrino fiscale) per l’acquisto di un prodotto o servizio, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’attività contabile richiede particolare attenzione nel rispetto delle normative, al fine di gestire in modo efficiente la fatturazione elettronica. Ledigitali, infatti, prevedono una serie di requisiti per essere accettate dal Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, per ottenere la convalida e superare i controlli. In particolare, bisognauna serie di informazionida, ad esempio controllando l’esattezza delfornito dai clienti privati, in quanto da luglio 2019 sono in vigore i nuovi criteri di accertamento. Capita sempre più spesso infatti che un cliente privato richieda l’emissione di una fattura (e non il semplice scontrino) per l’acquisto di un prodotto o servizio, ...

Gazzetta5G : Parliamo di blockchain in azienda e di come favorire la sua adozione in settori chiave come Contabilità e Finanza.… - non_seria : anche se fu solo una decisione di convenienza quella di iniziare a considerare la finanza come produttiva nei siste… - DiegoGiacchero : RT @PMI_it: Assegno unico figli da luglio 2021: come funzionerà: Assegno unico universale a tutte le famiglie con figli fino a 21 anni, dal… - non_seria : La contabilità è in primis una convenzione sociale,restereste stupiti nel comprendere come viene calcolato il famos… - dydsix : @Kataklinsmann non ha assolutamente idea di cosa sia Excel o mediamente non sa usare applicativi importanti e nece… -

Ultime Notizie dalla rete : Contabilità come Quei '140 morti mai comunicati' dall'assessorato e la paura del 'fallimento della politica' Di fatto è stata creata una contabilità parallela. Purtroppo è così che va definita senza per ... Chi lo sosterrà saprà come spiegare, ad esempio il bollettino siciliano che il 10 marzo scorso ...

I dati sul coronavirus: la Sicilia ha bisogno di una Regione a cui poter credere Le persone coinvolte nell'inchiesta sui dati Covid sono tutte innocenti. Come tutte le persone coinvolte in un'indagine fino a quando non intervengano condanne definitive. ...sulla contabilità del Covid.

