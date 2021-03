Assegno unico per i figli, a chi spetta e come richiederlo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Via libera all’Assegno unico per i figli: a chi spetta, a quanto ammonta il contributo e come richiederlo. Il Senato ha dato il via libera all’Assegno unico per i figli, che diventerà effettivamente operativo dopo che entreranno in vigore i decreti attuativi. La ministra Elena Bonetti parla di un passo storico per il sostegno alle famiglie. La speranza è che il sostegno possa avere effetti anche sulle nascite, che nel nostro Paese si sono drasticamente ridotte nel corso degli ultimi anni. Non solo. L’approvazione da parte del Senato arriva a poche ore di distanza dalla pubblicazione del report di Bankitalia, che ha segnalato le difficoltà delle famiglie in questo periodo segnato dalla crisi economica innescata dall’emergenza ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Via libera all’per i: a chi, a quanto ammonta il contributo e. Il Senato ha dato il via libera all’per i, che diventerà effettivamente operativo dopo che entreranno in vigore i decreti attuativi. La ministra Elena Bonetti parla di un passo storico per il sostegno alle famiglie. La speranza è che il sostegno possa avere effetti anche sulle nascite, che nel nostro Paese si sono drasticamente ridotte nel corso degli ultimi anni. Non solo. L’approvazione da parte del Senato arriva a poche ore di distanza dalla pubblicazione del report di Bankitalia, che ha segnalato le difficoltà delle famiglie in questo periodo segnato dalla crisi economica innescata dall’emergenza ...

