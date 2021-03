Ambiente | Salvini “Con Cingolani si torna a correre”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 marzo 2021) “Con il ministrosiamo in perfetta sintonia. Ha trovato centinaia di pratiche ferme e non firmate, perché per tre anni non è stato il ministero dell’, ma il ministro del blocco e delle sabbie mobili”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, al termine dell’incontro al Ministero della Transizione Ecologica con la sottosegretaria Vannia Gava. sfe/sat/red su Il Corriere della Città.