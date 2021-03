Xiaomi | quanti smartphone! arrivano anche i modelli Mi 11 Lite e Mi 11 Lite 5G | Mi 11i e Mi 11 Ultra

(Di martedì 30 marzo 2021) Grandi novità in casa! La nota azienda ha annunciato in data odierna nuovi smartphone che vanno ad ampliare la famiglia Mi 11, ovvero Mi 11e Mi 115G, Mi 11i e Mi 11. Mi 11e Mi 115G racchiudono tutti i vantaggi di un flagship in un designleggero ed elegante. Grazie a un display AMOLED piatto da 6,55 pollici con supporto TrueColor a 10 bit, i due smartphone riproducono fino a 1,07 miliardi di colori. Il promettente display con refresh rate a 90Hz e touch sampling a 240Hz, si abbina a un suono di qualità grazie ai doppi speaker con certificazione Hi-Res Audio e Hi-Res Audio Wireless. Entrambi gli smartphone sono dotati di una tripla fotocamera posteriore con la ...

Advertising

cellicom : Xiaomi Mi 11i ufficiale: ma quanti top di gamma Xiaomi ci sono?! (foto) - infoitscienza : Xiaomi Mi 11i ufficiale: ma quanti top di gamma Xiaomi ci sono?! (foto) - Giovy_84 : In quanti oggi hanno dovuto formattare lo smartphone #Xiaomi a causa dell' aggiornamento, qui siamo già in tre con la mano alzata. #mi -

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi quanti

Il Fatto Quotidiano

Gli smartphonenon sono mai abbastanza , ed è così che a fianco dei Mi 11 Lite e del potentissimo modello ultra, spunta anche un Mi 11i che è? un altro top di gamma!LoMi 10S è in vendita, per il momento, sul mercato cinese nelle nuance cromatiche nera, blu ... Nel caso in cui dovesse essere importanto nel Vecchio Continentedi voi saranno disposti a ...Xiaomi Mi Band 6 vs Xiaomi Mi Band 5 vs OnePlus Band vs Amazfit Band 5 vs Honor Band 6: tutte le differenze tra le smartband del momento!Il gigante asiatico, noto per smartphone e monopattini lancia un progetto per lo sviluppo di veicoli elettrici smart sfidando i gradi costruttori automobilistici ...