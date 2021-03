Vigili del fuoco salvano falchetto intrappolato nei cavi elettrici (Di martedì 30 marzo 2021) L’intervento nella zona di borgo Carso a Latina; soccorso il piccolo animale, ferito ad una zampetta, è stato consegnato ai carabinieri forestali di Fogliano che se ne prenderanno cura. Vigili del fuoco salvano falchetto rimasto intrappolato e ferito un piccolo falchetto. E’ accaduto nel primo pomeriggio di Leggi su periodicodaily (Di martedì 30 marzo 2021) L’intervento nella zona di borgo Carso a Latina; soccorso il piccolo animale, ferito ad una zampetta, è stato consegnato ai carabinieri forestali di Fogliano che se ne prenderanno cura.delrimastoe ferito un piccolo. E’ accaduto nel primo pomeriggio di

Advertising

RaiRadio2 : Serve qualcuno che spenga i bollenti spiriti? Eccoci qua: siamo la Pattuglia dell’Alba, i pompieri delle emozioni,… - enpaonlus : Salvati i due cagnolini intrappolati in una condotta d’acqua in via Botticelli - periodicodaily : Vigili del fuoco salvano falchetto intrappolato nei cavi elettrici #VigiliDelFuoco - CronacheNuoresi : Nuova automezzo in dotazione ai #Vigilidelfuoco di #Siniscola in riconoscimento per loro lavoro… - GrNet_Italia : #CORPONAZIONALEVIGILIDELFUOCO CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO • Articolo 54 -