Valeria Fabrizi | le scuse dopo la gaffe razzista | “Uno scivolone involontario”

Advertising

viviinlondon : RT @casamacombo: Ho visto pure io il video vergognoso dove Valeria Fabrizi l'attrice, ospite di un programma TV; guardando una sua foto da… - chiarafonti1 : RT @casamacombo: Ho visto pure io il video vergognoso dove Valeria Fabrizi l'attrice, ospite di un programma TV; guardando una sua foto da… - imfweavky : RT @casamacombo: Ho visto pure io il video vergognoso dove Valeria Fabrizi l'attrice, ospite di un programma TV; guardando una sua foto da… - EleoMora : RT @casamacombo: Ho visto pure io il video vergognoso dove Valeria Fabrizi l'attrice, ospite di un programma TV; guardando una sua foto da… - Anna91007297 : RT @casamacombo: Ho visto pure io il video vergognoso dove Valeria Fabrizi l'attrice, ospite di un programma TV; guardando una sua foto da… -

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Fabrizi

Dopo l'ospitata in tv nel programma del sabato pomeriggio, Da Noi a ruota libera , condotto da Francesca Fialdini , l'attriceè finita al centro di svariate polemiche per l'utilizzo inappropriato della parola "neg*a " . L'interprete della fiction di successo Che Dio ci aiuti , dove veste i panni di Suor ...Giornata di gaffe ieri in tv e non solo in prima serata ma anche al pomeriggio dove Francesca Fialdini ha avuto modo di ospitarea Da noi a ruota libera affrontando così una gaffe che rischiava davvero di costarle molto cara. Ma cosa è successo di preciso? L'attrice ospite nel salotto di Rai1 per affrontare ...Valeria Fabrizi si scusa dopo la polemica nata in seguito alla sua ospitata nello show di Francesca Fialdini, dove ha utilizzato in maniera ...Valeria Fabrizi si è scusata pubblicamente, dopo la gaffe razzista in diretta, durante la trasmissione. "Non è nella mia anima" ...