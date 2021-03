Treviolo | il Suap nel week-end di Pasqua regala il delivery ai ristoranti del territorio

Leggi su bergamonews

(Di martedì 30 marzo 2021) Nelend dii ristoratori treviolesi potranno usufruire gratuitamente del servizio di, la consegna a domicilio dentro e fuori, grazie ad un’iniziativa promossa dal, lo Sportello Unico delle Attività Produttive. Per dare una mano alla categoria, fortemente penalizzata dall’emergenza sanitaria ancora in corso, il Comune ha infatti pensato di agevolare l’attività delle consegne a domicilio appoggiandosi a BgEat, la piattaforma ditutta bergamasca. “In un fine settimana nel quale, se non fossero necessarie le misure restrittive, i ristoratori avrebbero lavorato parecchio, il Comune ha pensato di far sentire la sua vicinanza – dichiara Matteo Copia, responsabile dele comandante della Polizia locale di ...