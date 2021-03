Ratchet & Clank per PS5 sta per ricevere la patch che abiliterà i 60FPS (Di martedì 30 marzo 2021) Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games hanno annunciato l'intenzione di pubblicare un aggiornamento per Ratchet & Clank su PS5 il prossimo mese che consentirà al gioco di girare a 60 fps sulla console. Anche se il reboot di Ratchet & Clank per PS4 è stato lanciato nel 2016, Insomniac e Sony stanno lanciando un nuovo aggiornamento per il gioco che gli consentirà di funzionare a 60 fps su next-gen. In un tweet, lo sviluppatore ha annunciato che la patch arriverà "ad aprile", ma non è stata menzionata alcuna data specifica. Non sappiamo se la patch arriverà anche su PS4. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 30 marzo 2021) Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games hanno annunciato l'intenzione di pubblicare un aggiornamento persu PS5 il prossimo mese che consentirà al gioco di girare a 60 fps sulla console. Anche se il reboot diper PS4 è stato lanciato nel 2016, Insomniac e Sony stanno lanciando un nuovo aggiornamento per il gioco che gli consentirà di funzionare a 60 fps su next-gen. In un tweet, lo sviluppatore ha annunciato che laarriverà "ad aprile", ma non è stata menzionata alcuna data specifica. Non sappiamo se laarriverà anche su PS4. Leggi altro...

mattpuricelli : RT @Ualone: Bravi! Ratchet & Clank è spettacolare graficamente, con i 60fps sarà ancora più una figata su PS5. Non dimenticate di scaricarl… - _Mdk7_ : RT @Ualone: Bravi! Ratchet & Clank è spettacolare graficamente, con i 60fps sarà ancora più una figata su PS5. Non dimenticate di scaricarl… - Stoupwhiff : Insomniac ha deciso di sovraccaricare i server PlayStation e annunciare alle nazioni che ad aprile arriverà un aggi… - tuttoteKit : Ratchet and Clank: a breve disponibile l'aggiornamento gratuito per #PS5 del reboot del 2016 #Insomniac #PS4… - Ualone : Bravi! Ratchet & Clank è spettacolare graficamente, con i 60fps sarà ancora più una figata su PS5. Non dimenticate… -