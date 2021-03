Piscine e Palestre | quando la possibile riapertura?

Leggi su 361magazine

(Di martedì 30 marzo 2021) Le ultime restrizioni dovrebbero essere prolungate fino al 30 aprile Da mesi, impianti sportivi,hanno le saracinesche abbassate. L’attività sportiva è consentita a livello individuale e per gli atleti di interesse nazionale (con tanti enti che però hanno fatto i furbi tesserando anche chi svolgeva l’attività a livello amatoriale). Intanto però non si vede luce in fondo al tunnel per chi ha in gestione. Il nuovo DPCM che entra in vigore il 7 aprile dovrebbe avere valenza fino al 30 e quindi almeno prima di maggio non ci saranno aperture in questi ambiti. Una notizia che è stata confermata anche, secondo quanto riporta Ansa, da una riunione a Palazzo Chigi tenuta dai rappresentati nel CTS (Comitato tecnico scientifico) che hanno ribadito l’impossibilità di aprire queste attività in ...