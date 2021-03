Pd, Delrio: “Avere due donne capogruppo è un segnale all’opinione pubblica. Condivido direzione indicata da Letta” (Di martedì 30 marzo 2021) “Congratulazioni alla nuova presidente, ora lasciatemi andare nel mio nuovo ufficio”. Così l’ex capogruppo dem alla Camera, Graziano Delrio, a margine delle votazioni tenutesi alla Camera per l’elezione della nuova presidente. “Come ho già detto Condivido la direzione che ha indicato Enrico Letta, adesso abbiamo una nuova presidente e ne sono molto felice. Complimenti anche alla concorrente. È un segnale all’opinione pubblica che ora il Pd ha due capigruppo donna”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) “Congratulazioni alla nuova presidente, ora lasciatemi andare nel mio nuovo ufficio”. Così l’exdem alla Camera, Graziano, a margine delle votazioni tenutesi alla Camera per l’elezione della nuova presidente. “Come ho già dettolache ha indicato Enrico, adesso abbiamo una nuova presidente e ne sono molto felice. Complimenti anche alla concorrente. È unche ora il Pd ha due capigruppo donna”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

