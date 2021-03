Pasqua in rosso | Bocca Federalberghi | ' È paradossale | vietato muoversi in Italia mentre con un test si va in tutta Europa'

(Di martedì 30 marzo 2021)rossa in, senza spostamenti per svago, ma libera per chi va all'estero. Bernabò, presidente, come valuta tale disparità? 'È. In, a, non ci ...

News collegate: Turismo bloccato in Italia, ma via libera ai viaggi all'estero: la protesta di Federalberghi - 29 - 03 - 21 14:00in: visite, divieti e le regione in cui le seconde case ...rossa in Italia, senza spostamenti per svago, ma libera per chi va all'estero. Bernabò Bocca, presidente Federalberghi, come valuta tale disparità? 'È paradossale. In Italia, a, non ci si potrà muovere neppure nello stesso comune ma si potrà fare un tampone e andare in un paese europeo. Nessuno vuole impedire agli italiani di andare all'estero, ma: stesso mercato, ...Week-end lungo di Pasqua: sì a visite a parenti e amici. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile, come si legge nelle Faq pubblicate sul sito dell’esecutivo (QUI il link) sarà consentito u ...Nuove zone rosse e arancioni: come si ritorna a scuola dopo Pasqua? Ecco cosa prevede il nuovo decreto per le zone rosse e arancioni ...