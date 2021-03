Panchina d’Oro, Gasperini: “Quest’anno ottenere il premio ancora più difficile. Ci siamo uniti nelle difficoltà” (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo la Panchina d’Oro ricevuta quest’oggi, Gasperini ha commentato così: “Questa Panchina d’Oro la dedico a tutta Bergamo, allo staff e ai giocatori: a tutti quanti, perché è veramente una vittoria di squadra. Rispetto a quella vinta l’anno scorso è diversa, perché ogni stagione ha le sue particolarità e questo premio è riuscito a dare continuità a quello conquistato in precedenza. Ottenerlo è stato ancora più difficile e forse, proprio per questo motivo, questa Panchina d’Oro è ancora più bella”. Sulla stagione: “Anche nelle difficoltà siamo riuscita a essere una squadra ancora più unita: prima, quando ci siamo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo laricevuta quest’oggi,ha commentato così: “Questala dedico a tutta Bergamo, allo staff e ai giocatori: a tutti quanti, perché è veramente una vittoria di squadra. Rispetto a quella vinta l’anno scorso è diversa, perché ogni stagione ha le sue particolarità e questoè riuscito a dare continuità a quello conquistato in precedenza. Ottenerlo è statopiùe forse, proprio per questo motivo, questapiù bella”. Sulla stagione: “Ancheriuscita a essere una squadrapiù unita: prima, quando ci...

Atalanta_BC : Gian Piero #Gasperini vince la #PanchinaDOro per il secondo anno consecutivo! ?? Complimenti Mister!! ?? Gian Piero… - AAlciato : +++Panchina d’Oro assegnata a Gasperini per il secondo anno consecutivo @SkySport - FIGC : È Gian Piero #Gasperini il miglior #allenatore della scorsa stagione di @SerieA! Il tecnico dell'@Atalanta_BC ha ri… - tuttoatalanta : Panchina d'Oro, l'Albo d'oro - 4 volte Allegri, la seconda per Gasp - klaus1973_2014 : RT @CalcioFinanza: Panchina d’oro a Gasperini: “dedicata a Bergamo” -

