Noverca | un lupo a Roma

(Di martedì 30 marzo 2021) L’artista Filippo Riniolo immortala la pandemia con un’opera di videoart che diventa icona, 30 marzo 2021. Unsi aggira di notte in unaspettrale: si sentono i suoi passi, ringhia, si abbevera alle fontane, si distrae al passaggio di una sirena in lontananza, mentre attraversa indisturbato i luoghi simbolo dell’urbe. Il resto è silenzio, buio, vuoto. È il soggetto di, l’opera di videoart dell’artista concettuale Filippo Riniolo, che immortala la paura e il senso di smarrimento attuale di fronte al nemico invisibile, e ne fa icona. Curata da Francesco Cascino e prodotta dallo studio legale tributario Ricciardi, l’opera si intitola: la parola latina, usata da Dante nel canto XVII del Paradiso nell’accezione di matrigna e in riferimento al mito greco di Fedra, lascia ...