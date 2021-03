Miami Open: Lorenzo Sonego vola agli ottavi di finale. Ora avrà Tsitsipas (Di martedì 30 marzo 2021) Saranno due i tennisti italiani ai nastri di partenza degli ottavi di finale del Miami Open. Dopo Jannik Sinner l’altro ieri, infatti, è riuscito a staccare il pass per il quarto turno anche Lorenzo Sonego. Entrambi scenderanno in campo nella giornata di oggi. Bellissima vittoria per il tennista torinese nella notte italiana. L’azzurro ha battuto il colombiano Daniel Elahi Galàn con lo score di 7-6(6) 6-3 dopo 1h e 49 minuti di partita. Per Sonego sarà la prima volta agli ottavi di finale del Miami Open. Ad attenderlo c’è Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 2 dell’evento, che ha dovuto faticare più del previsto per venire a capo del giapponese Kei Nishikori. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Saranno due i tennisti italiani ai nastri di partenza deglididel. Dopo Jannik Sinner l’altro ieri, infatti, è riuscito a staccare il pass per il quarto turno anche. Entrambi scenderanno in campo nella giornata di oggi. Bellissima vittoria per il tennista torinese nella notte italiana. L’azzurro ha battuto il colombiano Daniel Elahi Galàn con lo score di 7-6(6) 6-3 dopo 1h e 49 minuti di partita. Persarà la prima voltadidel. Ad attenderlo c’è Stefanos, testa di serie numero 2 dell’evento, che ha dovuto faticare più del previsto per venire a capo del giapponese Kei Nishikori. ...

Ultime Notizie dalla rete : Miami Open Sonego soffre, ma batte anche Galan e vola agli ottavi. Ora c'è Tsitsipas Lorenzo Sonego non si ferma e vola agli ottavi del Masters 1000 di Miami. Nella notte ha battuto in due set (7 - 6 6 - 3) il colombiano Daniel Galan, 113° giocatore al mondo, e adesso agli ottavi sfiderà un avversario ben più tosto, Stefanos Tsitsipas, numero 5 del ...

