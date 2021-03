L'ospedale Charité di Berlino ferma AstraZeneca per le donne under 55 (Di martedì 30 marzo 2021) L’ospedale Charité di Berlino ferma le vaccinazioni delle sue collaboratrici sotto i 55 anni di età. Lo riferisce la Dpa. “Questo passo si rende necessario per la Charité perché nel frattempo ci sono stati altri casi di trombosi cerebrale di donne in Germania”, ha detto la portavoce della clinica universitaria Manuela Zingl. Nessuna complicazione ha riguardato le vaccinazioni alla Charité, ha specificato la portavoce. Anche il distretto di Euskirchen in Nordreno-Vestfalia ha sospeso la vaccinazione con AstraZeneca alle donne sotto i 55 anni dopo che la settimana scorsa un’altra donna di 47 anni era morta in seguito alla vaccinazione Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021) L’dile vaccinazioni delle sue collaboratrici sotto i 55 anni di età. Lo riferisce la Dpa. “Questo passo si rende necessario per laperché nel frattempo ci sono stati altri casi di trombosi cerebrale diin Germania”, ha detto la portavoce della clinica universitaria Manuela Zingl. Nessuna complicazione ha riguardato le vaccinazioni alla, ha specificato la portavoce. Anche il distretto di Euskirchen in Nordreno-Vestfalia ha sospeso la vaccinazione conallesotto i 55 anni dopo che la settimana scorsa un’altra donna di 47 anni era morta in seguito alla vaccinazione

