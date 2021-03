Incidente in elicottero: muore il miliardario ceco Petr Kellner (Di martedì 30 marzo 2021) Il finanziere ceco 56enne ha perso la vita fra le montagne dell’Alaska. Era uno dei 100 uomini più ricchi al mondo. Petr Kellner è morto in seguito a un Incidente in elicottero avvenuto fra le montagne dell’Alaska. La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa ‘Ctk’, dopo la conferma di Jitka Tkadlecova, portavoce della sua L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 30 marzo 2021) Il finanziere56enne ha perso la vita fra le montagne dell’Alaska. Era uno dei 100 uomini più ricchi al mondo.è morto in seguito a uninavvenuto fra le montagne dell’Alaska. La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa ‘Ctk’, dopo la conferma di Jitka Tkadlecova, portavoce della sua L'articolo NewNotizie.it.

