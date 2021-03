Il Trovatore di Verdi in onda su Rai 5

(Di martedì 30 marzo 2021)diandrà innella mattina di RAI 5. Si tratta della versione del 2019 messa inscema presso l’arena di Verona. A renderentutto ancora più encomiabile i due protagonisti impersonati da Anna Netrebko e Yusif Eyazov, rispettivamente nei panni di Manrico e Leonora. Sempre nel cast il baritono Luca Salsi come Conte di Luna, Riccardo Fasi, Elisabetta Zizzo, Carlo Bosi, Dario Giorgelè e Antonello Ceron. Per la direzione musicale ha visto la cura e l’impegno di Pier Giorgio Morandi, con la regia storica e maestosa di Zeffirelli . I costumi sono di RaimGaetani, le danze ispaniche di El Camborio riprese da Lucia Real, e i combattimenti coreografati dal maestro d’armi Renzo Musumeci Greco. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

L'inaugurazione della stagione affidata a L'Olandese Volante una delle prime opere di Wagner,a seguire,tra gli altri, Ildi, il Gatto con gli Stivali opera commissionata dalla ...... assume la guida della fossa del Gran Teatre del Liceu per dirigere l'Otello di, in programma ... dopo aver tenuto due esibizioni concertanti de Ilin ottobre. La produzione dell'opera ...Anna Netrebko e Yusif Eyazov sono i protagonisti del Trovatore di Giuseppe Verdi andato in scena nell'estate del 2019 all'Arena di Verona, che Rai Cultura propone martedì 30 marzo alle 10.00 su Rai5 ( ...«Ordino che i miei funerali siano modestissimi, senza canti e senza suoni. Esprimo il vivo desiderio di essere sepolto a Milano con mia moglie Giuseppina nella Casa di Riposo per Musicisti da me fonda ...