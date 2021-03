I morti si spalmano | l' eterno gattopardo siciliano

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 30 marzo 2021) La Sicilia si guarda allo specchio e vede un’immagine di sé che sperava di non dover più vedere. Una Regione continuamente desiderosa di emancipare se stessa e che invece viene risucchiata dal solito stereotipo: l’inguaribile Sicilia. La nuova doccia fredda arriva da Agrigento sotto forma di bufera giudiziaria. L’accusa, nelle 248 pagine di ordinanza, è di aver alterato i dati sulla pandemia Covid-19, numero dei positivi e dei tamponi, per evitare il passaggio in zona rossa. Agli arresti domiciliari vengono assegnati tre dirigenti, mentre l’assessore alla Salute Ruggero Razza viene indagato per falso materiale e ideologico insieme al suo vice capo di gabinetto. L’assessore, braccio destro del Presidente Nello Musumeci con il quale ha creato il partito “Diventerà bellissima”, quindi suo strettissimo collaboratore, rassegna le dimissioni. Quarantenne, il delfino del governatore, ...