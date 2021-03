Hong Kong nelle mani del Partito Comunista Cinese

(Di martedì 30 marzo 2021) Il governoha approvato oggi la riforma radicale del sistema elettorale ache azzera ogni forma di rappresentanza e mette il governo della città saldamentedi Pechino. La stragrande maggioranza dei deputati sarà nominata dalla Cina e soltanto 20 membri del Consiglio Legislativo dell’ex colonia britannica saranno eletti dai cittadini. Non solo: ilal potere avrà potere di veto sulla scelta dei candidati, assicurandosi così la matematica certezza che “solo i patrioti governino”. I contenuti della nuova legge elettorale erano stati prima anticipati a marzo, nel corso dell’ultima seduta plenaria dell’Assemblea Nazionale del Popolo, l’organo che svolge funzioni legislative in Cina, ...

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PECHINO Non ci sono più "lacune nel sistema politico di", annuncia il Partito comunista cinese. La falla nel sistema, secondo Pechino, era la libertà di candidarsi al Legislative Council, il Parlamento del territorio. Ma da oggi solo "i patrioti ...rinvia per la seconda volta, a fine anno, le elezioni di rinnovo del Consiglio legislativo (LegCo), il parlamentino locale. Lo ha riferito la governatrice Carrie Lam nella conferenza stampa ...La morsa della National security law si abbatte su Ai Wei Wei, la sua opera col dito medio su Tienanmen non sarà esposta al M+Museum di Hong Kong.Xi Jinping firma la nuova legge elettorale, che mette una pietra tombale su qualsiasi forma di rappresentanza democratica nell’ex colonia britannica ...