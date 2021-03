Graham Greene, la spia di Dio che amava le donne (Di martedì 30 marzo 2021) Spesso si diventa lettori di libri se il cinema ci mette lo zampino. Cosi accadde a livello planetario quando sugli schermi arrivò una storia di spionaggio, di vita quotidiana, di infelici amori, nella affascinante Vienna del secondo dopoguerra divisa e controllata dalle truppe di quattro potenze vincitrici: sovietiche, inglesi, francesi e americane. Il film, The Third Man (1949, Carol Reed) fu subito un successo planetario, grazie anche a una colonna sonora che omaggiava il sirtaki. Il cast era superbo: Joseph Cotten, Trevor Howard, Orson Welles e Alida Valli. Ma quello che colpì solo gli appassionati di letteratura e di cinema è che nei cartelli dei titoli di testa sotto la parola “screen play” compariva il nome di uno scrittore dal palato fine: Graham Greene. DA LAUREATO A GIORNALISTA CONVERTITO AL CATTOLICESIMO Dopo aver frequentato negli anni ... Leggi su formiche (Di martedì 30 marzo 2021) Spesso si diventa lettori di libri se il cinema ci mette lo zampino. Cosi accadde a livello planetario quando sugli schermi arrivò una storia di spionaggio, di vita quotidiana, di infelici amori, nella affascinante Vienna del secondo dopoguerra divisa e controllata dalle truppe di quattro potenze vincitrici: sovietiche, inglesi, francesi e americane. Il film, The Third Man (1949, Carol Reed) fu subito un successo planetario, grazie anche a una colonna sonora che omaggiava il sirtaki. Il cast era superbo: Joseph Cotten, Trevor Howard, Orson Welles e Alida Valli. Ma quello che colpì solo gli appassionati di letteratura e di cinema è che nei cartelli dei titoli di testa sotto la parola “screen play” compariva il nome di uno scrittore dal palato fine:. DA LAUREATO A GIORNALISTA CONVERTITO AL CATTOLICESIMO Dopo aver frequentato negli anni ...

IveserVenezia : Mio nonno, Graham Greene: sul nuovo Robinson - bellabravait : «Il mondo non è nero e bianco. Sembra di più nero e grigio.» (Graham Greene) - LaPupaprisca : RT @Francesco_Morra: Un uomo innamorato cammina per il mondo come un anarchico, con una bomba a orologeria nella borsa. Il fattore umano d… - artdielle : RT @Francesco_Morra: Un uomo innamorato cammina per il mondo come un anarchico, con una bomba a orologeria nella borsa. Il fattore umano d… - michyava : RT @andrea_picchio: Webb, che aveva iniziato a fotografare in bianco e nero, si convertì al colore grazie alla lettura di Graham Greene e u… -

Ultime Notizie dalla rete : Graham Greene Viet Thanh Nguyen. Niente e così sia La spy story alla Graham Greene (il protagonista è anche una spia, e lo scrittore britannico autore del Console Onorario fa capolino a pagina 84 del Simpatizzante, quando il protagonista ci fornisce ...

Il trionfo dell'ignoto Traven. Lo scrittore fantasma dai nomi falsi e lo stile vero ... il poeta pugile Arthur Cravan era scomparso a Salina Cruz, Hart Crane si era gettato nel Golfo del Messico; dopo un viaggio in quel lato di mondo Graham Greene aveva scritto il suo romanzo più ...

Mio nonno, Graham Greene: sul nuovo Robinson La Repubblica Lawrence Osborne: "Io, nel pigiama di Graham Greene" Ad Hanoi dorme nella stanza al Metropole dove soggiornava l'autore de "Il console onorario". E come lui frequenta esotismo e decadenza. A ...

Graham Greene, una vita alla roulette russa Spia, reporter, viaggiatore, cattolico inquieto, Nobel mancato: una biografia racconta un grande scrittore che ha sempre giocato con la morte ...

La spy story alla(il protagonista è anche una spia, e lo scrittore britannico autore del Console Onorario fa capolino a pagina 84 del Simpatizzante, quando il protagonista ci fornisce ...... il poeta pugile Arthur Cravan era scomparso a Salina Cruz, Hart Crane si era gettato nel Golfo del Messico; dopo un viaggio in quel lato di mondoaveva scritto il suo romanzo più ...Ad Hanoi dorme nella stanza al Metropole dove soggiornava l'autore de "Il console onorario". E come lui frequenta esotismo e decadenza. A ...Spia, reporter, viaggiatore, cattolico inquieto, Nobel mancato: una biografia racconta un grande scrittore che ha sempre giocato con la morte ...