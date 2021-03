FrescoFrigo | raccolti 1 | 8 milioni di euro nel secondo fundraising

(Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) –, la start-up dell’healthy food guidata oggi dall’AD Giacomo Pastore, affiancato dal Presidente del Cda Enrico Pandian, continua a crescere in Italia e punta a triplicare le installazioni di frigoriferi intelligenti a Milano, a crescere a doppia cifra a Roma, Parma, Torino e Bologna oltre ad approdare in altre città italiane. Accelerata l’espansione estera potenziando i canali già esistenti nel Regno Unito, negli USA, e in Austria (grazie alla collaborazione con la startup Schrankerl), e aprendone di nuovi in Francia e Svizzera. Inoltre, è allo studio anche uno sbarco in Medio Oriente. “Grazie agli 1,8dicon il secondo round di investimenti conclusosi a gennaio, e a cui hanno partecipato attori istituzionali, pubblici e privati, tra cui Cdp Venture Capital Sgr – commenta ...

Fra queste: CleanBnB, SeedMoney, FrescoFrigo, Birrificio 620 Passi e Treedom. Oggi Open Seed conta ... Tutti i capitali raccolti in questa campagna saranno utilizzati come investimento in nuove startup. Per accelerare il proprio percorso di crescita e ampliare il portafoglio di startup e investimenti, Open Seed ha avviato una campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe che in pochissime ore ha sup ...