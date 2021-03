F1 | Alonso beffato dalla carta di un panino | le cause del ritiro

Leggi su newsmondo

(Di martedì 30 marzo 2021) F1, Fernandocostretto alper colpa di unadi unche ha causato danni al sistema frenante. Esordio stagionale decisamente sfortunato per Fernando, costretto ala causa di unadi un. Incredibile ma vero. Il ritorno in Formula 1 Il fine settimana diera iniziato nel migliore dei modi. Il pilota aveva concluso le Qualifiche con un risultato probabilmente migliore rispetto alle qualità della monoposto. In gara Nando ha spostato indietro le lancette del tempo ingaggiando un bel duello con Sebastian Vettel. Roba da altri tempi. Come da previsioni, Fernandonaviga in zona punti come una mina vagante. Costringe i diretti avversari a ragionare sulla ...