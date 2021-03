Contributo a fondo perduto: come presentare la domanda (Di martedì 30 marzo 2021) A partire da oggi c'è tempo fino al 28 maggio per inoltrare online all'Agenzia delle Entrate la domanda per accedere ai finanziamenti a fondo perduto destinati alle imprese che hanno subito danni economici derivati dalla crisi sanitaria. Il denaro messo a disposizione dal Decreto Sostegni verrà erogato direttamente sul conto corrente dei beneficiari entro 10 giorni dall'approvazione della domanda. come accedere al fondo Per accedere al Contributo il titolare d'impresa deve, in primo luogo, poter dimostrare di avere la partita Iva attiva al 23 marzo 2021 (esclusi gli eredi che abbiano rilevato l'attività dopo quella data), ovvero alla data di entrata in vigore del decreto. In termini di ricavi e compensi non bisogna superare la cifra dei 10 milioni di euro nell'anno ... Leggi su panorama (Di martedì 30 marzo 2021) A partire da oggi c'è tempo fino al 28 maggio per inoltrare online all'Agenzia delle Entrate laper accedere ai finanziamenti adestinati alle imprese che hanno subito danni economici derivati dalla crisi sanitaria. Il denaro messo a disposizione dal Decreto Sostegni verrà erogato direttamente sul conto corrente dei beneficiari entro 10 giorni dall'approvazione dellaaccedere alPer accedere alil titolare d'impresa deve, in primo luogo, poter dimostrare di avere la partita Iva attiva al 23 marzo 2021 (esclusi gli eredi che abbiano rilevato l'attività dopo quella data), ovvero alla data di entrata in vigore del decreto. In termini di ricavi e compensi non bisogna superare la cifra dei 10 milioni di euro nell'anno ...

