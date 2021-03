Can Yaman parla del matrimonio con Diletta Leotta e di un amico speciale: “Con lui mi piaceva fare di tutto” (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo mesi di rumor, paparazzate e strane indiscrezioni, Can Yaman ha confermato il suo amore per Diletta Leotta. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair l’attore ha dichiarato che il matrimonio con la bella italiana arriverà senza troppi annunci. “È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme. Quando sarà il matrimonio di cui tutti parlano? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa”. Le fan di Can Yaman possono mettersi l’anima in pace, il fidanzamento con ... Leggi su biccy (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo mesi di rumor, paparazzate e strane indiscrezioni, Canha confermato il suo amore per. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair l’attore ha dichiarato che ilcon la bella italiana arriverà senza troppi annunci. “È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme. Quando sarà ildi cui tuttino? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa”. Le fan di Canpossono mettersi l’anima in pace, il fidanzamento con ...

