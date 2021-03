Belen incinta: "La farfalla ormai è un fenicottero" (Di martedì 30 marzo 2021) Belen Rodriguez ha mostrato orgogliosa la sua pancia a 21 settimane di gravidanza e ha raccontato alcuni retroscena. Belen Rodriguez mostra la pancia a 21 settimane: “Sento che scalcia” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 30 marzo 2021)Rodriguez ha mostrato orgogliosa la sua pancia a 21 settimane di gravidanza e ha raccontato alcuni retroscena.Rodriguez mostra la pancia a 21 settimane: “Sento che scalcia” su Notizie.it.

Advertising

infoitcultura : Belen in lacrime a Domenica In ricordando le sue origini: «Sono incinta, scusate» - infoitcultura : Belen piange a Domenica In: 'Scusate sono incinta' - ClaLombardi : RT @stra_mae: Cioè #Belen incinta ha meno pancia di me dopo che ho mangiato una mandorla - PDUmorista : Belen Rodriguez piange in diretta a Domenica In 'Sono una patata. Scusate sono incinta e le emozioni...' Sono d'acc… - VanityFairIt : La showgirl commossa a «Domenica In», tra l'amore e la famiglia d'origine: «Sono incinta, scusatemi»; le dichiarazi… -