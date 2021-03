Barbara D’Urso commossa dopo la chiusura di Live Non è la D'Urso (video) (Di martedì 30 marzo 2021) Subito dopo la chiusura de Live - Non è la D'Urso i tecnici e i collaborati del programma hanno riservato a Barbara D'Urso un'ovazione che l'ha commossa. Barbara D'Urso si è commossa subito dopo l'ultima puntata di Live Non è la D'Urso: a far scendere qualche lacrima alla conduttrice partenopea è stata l'ovazione dei suoi collaboratori e dei tecnici dello studio. Il video del backstage è diventato subito virale su internet. Domenica 28 marzo è andata in onda l'ultima puntata del programma serale di Barbara D'Urso, una chiusura anticipata che qualcuno ha imputato agli ascolti non all'altezza delle ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 marzo 2021) Subitolade- Non è la D'i tecnici e i collaborati del programma hanno riservato aD'un'ovazione che l'haD'si èsubitol'ultima puntata diNon è la D': a far scendere qualche lacrima alla conduttrice partenopea è stata l'ovazione dei suoi collaboratori e dei tecnici dello studio. Ildel backstage è diventato subito virale su internet. Domenica 28 marzo è andata in onda l'ultima puntata del programma serale diD', unaanticipata che qualcuno ha imputato agli ascolti non all'altezza delle ...

