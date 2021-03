AstraZeneca cambia nome e bugiardino

Leggi su newsmondo

(Di martedì 30 marzo 2021) . Il vaccino anti-Covid si chiamerà Vaxzevria. Tra gli effetti collaterali aggiunta la trombosi. ROMA – . Dopo lo stop per effettuare alcuni approfondimenti imposto dall’Ema, l’azienda farmaceutica anglo-svedese ha chiesto all’ente europeo di modificare la denominazione del vaccino anti-Covid e di aggiungere agli effetti collaterali i cari rarissimi di trombosi. La richiesta è stata accettata dall’Ema lo scorso 25 marzo. Un nuovo inizio per la casa farmaceutica con l’obiettivo di mettersi alle spalle il momento complicato dopo alcuni decessi avvenuti a pochi giorni di distanza dalla somministrazione della dose. Ildel vaccino diVaxzevria. E’ questo ildeciso dall’azienda farmaceutica anglo-svedese per i prossimi mesi. La comunicazione è stata data dall’Ema con una nota sul proprio sito, riportata dal ...