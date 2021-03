Antonino Cannavacciuolo | la scoperta | “Giramenti di testa | stanchezza | credevo fosse la dieta invece…”

(Di martedì 30 marzo 2021) Lo chef stellato e giudice di MasterChef Italia ,, ha rivelato di aver contratto il Covid diversi mesi fa.Ecco le sue parole. Il racconto diLui è uno degli chef più famosi ed amati del piccolo schermo. Reduce dal successo di MasterChef Italia 10 , dove è giudice,ha gelato i suoi fans con un’incredibile rivelazione. Lo chef stellato, in un’intervista a Il Corriere della Sera, ha infatti raccontato di aver contratto il Covid nel mese di dicembre. Le puntate del cooking show di Sky sono state pre-immatricolate, vieni a creare i protocolli anti-Covid. Ha spiegato: ” A dicembre ho pure avuto il Covid ma praticamente non me ne sono accorto. Ero un po’ stanco, avevo dei ...

Lo chef partenopeo sta per realizzare il suo pi grande progetto, che in estate vedr l'inaugurazione della nuova linea di ospitalit ideata con la moglie Cinzia.sta per inaugurare la nuova linea di ospitalit Laqua Resorts.Famoso per avere per avere già tre ristoranti stellati (il Ristorante di Villa Crispi, un ristorante a Torino e un bistrot a Novara)ha intrapreso ora un progetto chiamato LAQUA Resort . In un anno considerato davvero terribile per la ristorazione il famoso chefaprirà tre bellissime nuove ...Ci ha messo un po’ più di anni del previsto, ma è quello che farà: a LAQUA Countryside Cannavacciuolo aprirà il suo primo ristorante campano. LA CASA SUL LAGO. LAQUA by the Lake, disegnata dallo Studi ...Il nuovo Ristorante di Antonino interpreta e rivive la storia dello Chef Cannavacciuolo 'torna a casa' e apre un nuovo resort nella sua Penisola Sorrentina. Ed è qui, da dove lo Chef ha iniziato la su ...