Antonino Cannavacciuolo apre una catena di hotel di charme con sua moglie (Di martedì 30 marzo 2021) La catena di 3 hotel di charme di Antonino Cannavacciuolo e sua moglie: dove saranno gli alberghi e cosa offriranno agli ospiti? Abbiamo conosciuto Antonino Cannavacciuolo come grande chef e giudice a Masterchef. Ora però, insieme a sua moglie Cinzia, sta per lanciarsi in un’avventura super interessante: Laqua. Questo è il nome delle sua catena L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 30 marzo 2021) Ladi 3didie sua: dove saranno gli alberghi e cosa offriranno agli ospiti? Abbiamo conosciutocome grande chef e giudice a Masterchef. Ora però, insieme a suaCinzia, sta per lanciarsi in un’avventura super interessante: Laqua. Questo è il nome delle suaL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

alimentandonews : @Antoninochef apre una catena di #hotel: nascono tre Laqua #Resorts. Con tanto di #spa, area #fitness e vasche… - infoitcultura : Antonino Cannavacciuolo: “Ho avuto il Covid a dicembre, ero stanco e pensavo fosse per la dieta” - infoitcultura : Antonino Cannavacciuolo: ‘Ho avuto il Covid, ma non me sono accorto’, solo ora l’ha rivelato - infoitcultura : Antonino Cannavacciuolo inaugura due nuovi resort in Costiera - corrmezzogiorno : #Napoli Cannavacciuolo torna a casa, apre un ristorante a Vico -