Anticipazioni Una Vita aprile 2021 | Felipe muore | Genoveva in fin di vita?

(Di martedì 30 marzo 2021) Un grave attentato ha sconvolto le vite degli abitanti di Acacias 38, infatti, seguendo le trame di Unascopriamo che hanno perso lasia Carmen sia Antonito. A causa della forte esplosione, però, anche altri sono rimasti gravemente feriti, come. L’avvocato infatti ha fatto molta fatica a riprendersi dopo lo scoppio. Nonostante il salto temporale di 5 anni, l’Alvarez-Hermoso continua ad accusare gravi problemi di salute. Al di là della forte fatica a camminare,ha anche degli sbalzi d’umore molto importanti che lo rendono aggressivo e irascibile. Ladell’avvocato è peggiorata molto, ma le cose sembrano cambiare con l’arrivo di un’infermiera, assunta per assisterlo notte e giorno. Che ne sarà di lui? Riuscirà a salvarsi o ...

Vita: Felipe nutre dei dubbi su Genoveva Ursula , pur non godendo più di alcuna fiducia nel quartiere, sembra essere riuscita a insinuare dei dubbi in Felipe . Nonostante l'uomo, ...... arrivava in prima squadra, allora sì che erafesta doppia. Anticipazioni spagnole della Soap Una Vita rivelano di una sconvolgente scoperta per Felipe: Genoveva è incinta! L'avvocato sarà costretto a sposarla per mettere a posto le ... Cosa succede a UNA VITA? | Maite Zaldua | Camino Pasamar | Anticipazioni | Trame telenovela | Spoiler su Tv Soap ...