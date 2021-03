Annalisa De Simone | «Il giorno in cui mi sono sentita in ritardo sulla vita»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 30 marzo 2021) Poi d’improvviso una frase che hai letto tante volte diventa qualcosa di più grande, più profondo, qualcosa che ti punge come prima non era riuscita a fare. Questa: «Presto fu tardi nella mia vita». La scrive Marguerite Duras in un romanzo, L’amante, che da anni continuo a portare insieme a me, a sfogliare. Ricordo il giorno in cui, girovagavo attorno al tavolo, non riuscivo a concludere nulla e ho preso dalla mensola il libro di Duras. La frase era a pagina sette, sottolineata in rosso. Non so se succeda a tutti di sentirsi in ritardo sulla propria vita. All’epoca avevo trentacinque anni e, per la prima volta, di colpo sono sprofondata dentro questa accelerazione del tempo. Come se non ce ne fosse abbastanza. Ho chiesto a me stessa: è la vita che volevi? Invecchiare senza un figlio? È tardi per cambiare qualcosa, tutto? Poco dopo, dalle pagine dello stesso libro mi è scivolata fra le mani una foto ingiallita. Il signor Gianni seduto a gambe larghe dietro il tavolo, in camicia e grembiule. Gli occhi fissi sulla creta che modella fra le dita. Le unghie nere e i pollici a pochi centimetri dalla forma. C’era una data dietro la foto: marzo ’94. Stavo per compiere undici anni. Da piccola, venivo accompagnata a casa del signor Gianni perché mi insegnasse a modellare l’argilla. Quella maniera di accogliermi quando apparivo sulla porta: sembrava sempre su di giri e, sempre, aveva in tasca una caramella. Gli occhi da bambino su quel viso da vecchio, accesi, prensili, mi facevano tenerezza. Come il suo buon umore radicale, mentre lavorava l’argilla e cantava. Sul tavolo, in primo piano, si intravedono alcuni dei suoi attrezzi. La bacinella d’acqua dove sciogliere il panetto, le garze per filtrarlo, stecchini, forme, pennelli. Non ricordo chi sia stato a scattare questa foto. Luce di mezzogiorno o primo pomeriggio, lo si intuisce dal riflesso sopra al piano, l’ombra pulita di chi è dietro l’obiettivo. Gianni prendeva le mie mani fra le sue e mi diceva di muoverle con lentezza e quando mi spazientivo lo diceva di nuovo, con il tono identico a prima, e dopo dieci secondi ripeteva: fidati di te. Mentre rimettevo la foto fra le pagine del libro e il libro sulla mensola, ho pensato, dev’essere questo: un giorno credi di avere il controllo, il giorno dopo sei argilla nelle mani di chissà cosa. Molto spesso, di un desiderio. La protagonista di cui avrei scritto avrebbe giurato a suo marito che non sarebbe stata certo la mancanza di un figlio a distruggere il loro rapporto. Mentiva? Lei non voleva un figlio. Oppure cominciava a desiderarlo? D’improvviso questa donna avrebbe vissuto la stessa accelerazione del tempo dentro cui, quel giorno, mi sentivo io. Ogni casa è tepore, famiglia, nido. Anche cassa di risonanza dei propri pensieri, e dei bilanci. Sempre Duras scrive: «È in casa che siamo soli. Non fuori casa, ma dentro. Nel parco ci sono uccelli, gatti. Una volta: uno scoiattolo, un furetto. Non sei solo al parco. Ma in casa, siamo così soli da perderci». Nel silenzio della casa, quel giorno, non potevo stabilire cosa il desiderio di un figlio avrebbe prodotto sulla mia vita. Ma nella confusione del momento avevo lei, la protagonista. Grazie a un libro che ho preso a sfogliare, e grazie alla foto che c’era dentro, le ombre si sono fatte meno cupe e io non mi sono sentita affatto sola, anzi. Guardandomi dall’esterno avrei detto: una donna. Con le sue paure, i desideri, con il suo lavoro. A parte l’accelerazione del tempo, lo ricordo come un giorno bellissimo.