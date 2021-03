Amici 20, Intervista esclusiva a Gaia Di Fusco: "È stato un percorso breve ma intenso, vorrei vincesse Samuele" (Di martedì 30 marzo 2021) La giovane cantante Gaia racconta la sua esperienza nella scuola di Amici ai microfoni di Comingsoon.it. Leggi su comingsoon (Di martedì 30 marzo 2021) La giovane cantanteracconta la sua esperienza nella scuola diai microfoni di Comingsoon.it.

Advertising

theNabilZouhir : Ho bisogno dell'intervista del goat Oluwafikayomi Oluwadamilola per gli amici Fikayo. Non do un centesimo a quei bradipi della Gazzetta - anubidal : RT @CSOA_COX18: MERCOLEDI’ 31/03/2021 ORE 19,00 Presso i Giardini Primo Moroni via Conchetta, angolo via Troilo Brindisi in memoria degli… - misspassinella1 : RT @CSOA_COX18: MERCOLEDI’ 31/03/2021 ORE 19,00 Presso i Giardini Primo Moroni via Conchetta, angolo via Troilo Brindisi in memoria degli… - Publiacqua : Corre il cantiere per la costruzione del Depuratore di San Casciano. Un'opera che fa bene all'ambiente ed a tutto i… - Lilly61016772 : RT @CSOA_COX18: MERCOLEDI’ 31/03/2021 ORE 19,00 Presso i Giardini Primo Moroni via Conchetta, angolo via Troilo Brindisi in memoria degli… -