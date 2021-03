Alcune offerte TIM saranno più care: dal 9 maggio costeranno 2 euro in più al mese (Di martedì 30 marzo 2021) Alcune offerte ricaricabili di TIM sono coinvolte da una rimodulazione: a partire dal 9 maggio subiranno l'aumento di 2 euro al mese, bilanciato da 20 GB in più da usare.... Leggi su dday (Di martedì 30 marzo 2021)ricaricabili di TIM sono coinvolte da una rimodulazione: a partire dal 9subiranno l'aumento di 2al, bilanciato da 20 GB in più da usare....

Advertising

SandersSviluppo : Condividiamo l'iniziativa dell'ISHRS che mette in guarda le persone sui rischi che si corrono scegliendo di accetta… - FerrovieInfo : ?? Ecco le offerte di #LAVORO nel #GruppoFS. Per alcune ci si deve candidare subito! #Ferrovie #Infoferrovie #Treni… - mondomobileweb : Vodafone e TOBi festeggiano il pittore Van Gogh con alcune offerte con primo mese gratis - TuttoAndroid : Vodafone da oggi aumenta il canone mensile per alcune offerte solo dati - Asgard_Hydra : Vodafone: da oggi aumenti sul costo di rinnovo di alcune offerte sim dati ricaricabile -