Vaccino non risolutivo e lockdown inutile?

Su alcune testate italiane, subito ripresa da novax di tutta Italia, è apparsa la settimana scorsa l'intervista al dottor Pietro Luigi Garavelli. Intervista che è apparsa originariamente su Affari Italiani. Io l'ho letta, mi auguro lo facciate anche voi e che verifichiate le fonti che qui di seguito cerco di riportarvi nella loro interezza. Il titolo scelto da Affari Italiani è: Covid, Garavelli: "Vaccino? Così non è risolutivo e il lockdown ora è inutile" Ripreso ad esempio da Libero Quotidiano così: Coronavirus, Pietro Luigi Garavelli: "Mai vaccinare durante un'epidemia, il Covid reagirà mutando" Nell'intervista su Affari Italiani si parte con un'affermazione che ammetto mi ha lasciato lievemente sorpreso, dice infatti il dottor Garavelli: Il lockdown è una misura di isolamento che serve per ...

