Uno studio  dimostra che i test antigenici non rilevano la variante del gene N 

Leggi su agi

(Di lunedì 29 marzo 2021) AGI - I ricercatori del dipartimento di Medicina Molecolare di Padova, diretto dal professor Andrea Crisanti, hanno pubblicato uno studio checome le variantitiche delN del Covid 19 possono compromettere la capacità di utilizzare isia per la diagnosi che per idi massa volti a controllare la trasmissione del virus. In Italia, come in molti paesi europei, istanno guadagnando molta popolarità grazie alla loro flessibilità e facilità d'uso e sono sempre più utilizzati per indagini di massa con lo scopo di diminuire la trasmissione del virus in grandi comunità. Dal giugno dello scorso anno alcune Regioni in Italia hanno progressivamente esteso l'utilizzo di massa del...