Tornano a salire i decessi: 417. Tasso di positività vola all'8,2%. Quasi 13mila i nuovi casi (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 12.916 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 19.611 di ieri ma con molti meno tamponi, come accade sempre il lunedì: 156.692, cioè 116mila in meno. Tanto che ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 12.916 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 19.611 di ieri ma con molti meno tamponi, come accade sempre il lunedì: 156.692, cioè 116mila in meno. Tanto che ...

