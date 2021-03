Suoni contro muri: quarto appuntamento con Tosca, i Suonno d’ajere e Giuseppe Riccardi (Di lunedì 29 marzo 2021) Suoni contro muri: “Suspiro” è il quarto appuntamento (mercoledì 31 marzo, ore 20) della rassegna del Trianon Viviani in cui la musica incontra l’arte in streaming (ideata da Marisa Laurito, in collaborazione col museo Madre). I Suonno d’ajere, con la cantante e attrice Tosca e l’artista Giuseppe Riccardi, sono i protagonisti mercoledì 31 marzo, alle Leggi su 2anews (Di lunedì 29 marzo 2021): “Suspiro” è il(mercoledì 31 marzo, ore 20) della rassegna del Trianon Viviani in cui la musica incontra l’arte in streaming (ideata da Marisa Laurito, in collaborazione col museo Madre). I, con la cantante e attricee l’artista, sono i protagonisti mercoledì 31 marzo, alle

Ultime Notizie dalla rete : Suoni contro Suoni contro muri, Tosca, Giuseppe Riccardi e i Suonno d'ajere mercoledì 31. I Suonno d'ajere , con la cantante e attrice Tosca e l'artista Giuseppe Riccardi , sono i protagonisti mercoledì 31 marzo , alle 20 , di Suspiro , il quarto appuntamento di Suoni contro muri , la nuova rassegna in streaming del Trianon Viviani che vede l'incontro tra la musica e l'arte, ideata da Marisa Laurito , direttore artistico del teatro della Canzone napoletana , ...

