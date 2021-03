Si torna a viaggiare (ma non in Italia). Regole e divieti per spostamenti e rientri (Di lunedì 29 marzo 2021) Il paradosso dei paradossi. In Italia no, ma all’estero sì. Con una nota protoccollata, in vista della vacanza pasquali, il Viminale conferma che sono consentiti gli spostamenti all’estero. “Chi deve andare all’estero per turismo può, infatti, raggiungere l’aeroporto anche se si trova in una regione arancione o rossa”. Ovviamente il chiarimento del ministero dell’Interno ha fatto scoppiare la polemica delle categorie. Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, sbotta: “Gli alberghi e tutto il sistema dell’ospitalità Italiana sono fermi da mesi, a causa del divieto di spostarsi da una regione all’altra. Non comprendiamo come sia possibile autorizzare i viaggi oltre confine e invece impedire quelli in Italia”. Tutto è nato quando il 3 marzo, l’Astoi, associazione dei tour operator Italiani, si ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 29 marzo 2021) Il paradosso dei paradossi. Inno, ma all’estero sì. Con una nota protoccollata, in vista della vacanza pasquali, il Viminale conferma che sono consentiti gliall’estero. “Chi deve andare all’estero per turismo può, infatti, raggiungere l’aeroporto anche se si trova in una regione arancione o rossa”. Ovviamente il chiarimento del ministero dell’Interno ha fatto scoppiare la polemica delle categorie. Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, sbotta: “Gli alberghi e tutto il sistema dell’ospitalitàna sono fermi da mesi, a causa del divieto di spostarsi da una regione all’altra. Non comprendiamo come sia possibile autorizzare i viaggi oltre confine e invece impedire quelli in”. Tutto è nato quando il 3 marzo, l’Astoi, associazione dei tour operatorni, si ...

Advertising

Aisha64417632 : RT @andolfree: @QuartieriSilvia @ennebi91 @MatteoD26 @repubblica Sto cazzone va in quarantena come previsto dalla legge quando torna?? O fa… - andolfree : @QuartieriSilvia @ennebi91 @MatteoD26 @repubblica Sto cazzone va in quarantena come previsto dalla legge quando tor… - SolariPaolo : @silvyghi @borghi_claudio Per ora solo il tampone (in inglese), ma da lì non si torna Senza parlare della validità… - ranyuu : 'Torna la voglia di viaggiare' Ma andatevene affanculo che non ho soldi manco per mangiare - uber_bingo : buongiorno solo a HumanSafari che oggi torna a farmi viaggiare con un nuovo video sul canale principale?? -