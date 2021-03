“Si arrabbiava troppo senza controllarsi” | Gasperini ‘tradito’ dal suo ex giocatore

Leggi su serieanews

(Di lunedì 29 marzo 2021) Timothy Castagne, ex difensore dell’Atalanta, oggi al Leicester, ha parlato die non ha risparmiato critiche al suo vecchio allenatore Questione di metodi, di stile, di idee. Castagne non rimpiange, allenatore col quale giocava spesso, ma non sempre, uno dei motivi, probabilmente, che l’hanno spinto a lasciare l’Atalanta per ripartire dal Leicester e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.